"Trovato in possesso di una pistola con la matricola abrasa": arrestato bracciante agricolo

E' stato trovato in giro per Raffadali mentre trasportava una pistola Beretta senza matricola e diversi caricatori: arrestato.

L'uomo, un bracciante agricolo 57enne, è stato fermato nel corso di un servizio di controllo del territorio. Durante la perquisizione i militari hanno anche trovato altri tre caricatori. Altre 19 cartucce erano invece custodite in casa.

L’arma e le munizioni sono state sequestrate per essere sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se sono stati utilizzati in reati precedenti.

L’uomo, su disposizione della procura della Repubblica di Agrigento, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto operato per l’ipotesi di reato di porto abusivo di arma clandestina.

I militari non hanno ancora chiarito come mai il 57enne girasse armato per la città.