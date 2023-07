E' agrigentino il miglior angiologo d'Italia: nuovo riconoscimento per Giovanni Alongi

Ancora un riconoscimento per il medico agrigentino Giovanni Alongi, che per la terza volta ha vinto il premio come migliore angiologo d’Italia secondo la piattaforma web "Miodottore.it".

Il “MioDottore Awards 2023”, giunto alla VI edizione, "ha l’obiettivo - dice una nota - di mettere in luce non solo la qualità professionale dell’operato dei medici recensiti ma anche l’empatia, la disponibilità, la dedizione e l’umanità nella prestazione delle cure. Tutto questo viene trasferito nei giudizi favorevoli sul network che sono visibili a tutti".

“Un riconoscimento che mi inorgoglisce, perché ho sempre messo al primo posto il rapporto medico/paziente - spiega Alongi - oltre all’aggiornamento professionale, oggi fondamentale per stare al passo con le nuove frontiere terapeutiche. Nel mio settore specifico, le patologie venose (safene, vene varicose, ulcere ecc..) sono tutte croniche, dunque conquistare la fiducia è essenziale per il successo della cura. Ringrazio i colleghi angiologi e chirurghi vascolari per la stima dimostrata nel votare per me”.

Alongi, agrigentino di nascita e messinese d’adozione, ha 36 anni ma già una carriera ricca di traguardi: fondatore dei centri “Angiocor”, presenti al momento a Palermo, Messina e Agrigento che accolgono anche pazienti da altre Regioni, grazie ad un protocollo specifico che consente di “saltare” la prima visita specialistica attraverso una prevalutazione diagnostica da remoto e accelerare i tempi di trattamento. Per lui oltre 700 recensioni positive.