Trovata cadavere in una casa di campagna: è stata overdose? Giallo sulla morte di una 33enne

Una trentatreenne è stata trovata morta in una casa di campagna di Ribera. Non ci sono certezze, e sarà necessario attendere l'esito dell'autopsia, ma il sospetto è che la giovane possa essere spirata a causa di una overdose. La giovane avrebbe avuto, a quanto pare, dei problemi di dipendenza da stupefacenti e sarebbe stata in cura al Sert.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della locale tenenza, dopo che il papà della giovane riberese - dopo aver fatto la drammatica scoperta - ha allertato soccorritori e forze dell'ordine. La Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un fascicolo d'inchiesta ed ha disposto l'esame autoptico.