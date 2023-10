San Leone, giovane agrigentino trova e salva un cucciolo di delfino

Un cucciolo di delfino è stato salvato nelle acque antistanti a San Leone. A mobilitarsi è stato un agrigentino, Sergio Tedesco, che per 90 minuti ha consentito al piccolo esemplare, coccolandolo, di ossigenarsi. E' arrivata anche una biologa del centro recupero fauna marina. Con un gommone il delfino, che ha richiamato l'attenzione di tutti coloro che erano sull'arenile, bambini soprattutto, è stato trasferito al porto dove con un'unità della Capitaneria di porto ha potuto riprendere il largo. Con i droni è stato infatti cercato il suo branco.

Sergio Tedesco, il giovane che si è mobilitato per salvare il piccolo delfino, ha poi fatto sapere, dalla motovedetta, a tutti coloro che erano in ansia per le sorti dell'esemplare, che non soltanto il branco è stato trovato, ma che il piccolo è stato visto allontanarsi con altri tre delfini.