Bloccato e preso a pugni per portargli via il portafogli e due collanine d'acciaio: 23enne nel mirino dei rapinatori

E' stato bloccato mentre, a mezzanotte e mezza circa, percorreva via Minniti. Senza avergli lasciato neanche il tempo di capire cosa stesse accadendo, due balordi lo hanno preso a pugni e gli hanno rubato il portafogli che aveva in tasca. Un portafogli "povero" visto che conteneva appena 20 euro. Ma i balordi la scoperta l'hanno fatta dopo.

Al ventitreenne, praticamente in contemporanea con la rapina del portafogli, sono state scippate anche le due collanine d'acciaio che indossava. Arraffato il "bottino" - veramente insignificante - i due delinquenti si sono dileguati nel nulla. Il giovane, fra choc e dolori, non ha potuto far altro che richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. E' stato composto il 112, il numero unico d'emergenza, ed è stata poi formalizzata una denuncia di rapina, a carico di ignoti, al commissariato di polizia di Canicattì.

Gli agenti hanno avviato ricerche ed indagini. Appare scontato che il primo passaggio investigativo fatto sia stato quello di verificare l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, lungo via Minniti a Canicattì.