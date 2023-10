Operaio dell'Enel colpito da una scossa elettrica: 22enne portato in ospedale

Il giovane, che nel momento in cui è stato lanciato l'Sos era cosciente, stava lavorando ad una cabina di via Mazzini

Un operaio dell'Enel è stato colpito da una scossa elettrica mentre stava lavorando ad una cabina di via Mazzini.

I colleghi allarmati hanno lanciato l'Sos e sul posto si è precipitata un'autoambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Al momento della richiesta d'intervento, il lavoratore di 22 anni era a quanto pare cosciente. L'operaio è stato portato al pronto soccorso del "San Giovanni di Dio" dove viene sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Non è però, per sua fortuna, in pericolo di vita.