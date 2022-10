Ventiduenne ferito alla spalla finisce in ospedale, è coinvolto nella rissa di via San Francesco?

Ai medici del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove s’è presentato perché ferito e dolorante, ha raccontato d’essere stato aggredito. Non ha aggiunto, né specificato null’altro. Ha parlato soltanto di una aggressione subita. I sanitari, dopo avergli diagnosticato una ferita lacero contusa alla spalla destra, guaribile in circa 10 giorni, lo hanno dimesso. Ha 22 anni il ferito, originario della Guinea, che è stato appunto medicato e mandato a casa. La segnalazione, inevitabilmente, è stata però già inoltrata alla polizia di Stato che adesso dovrà occuparsi d’accertare dove, come e quando l’immigrato è stato aggredito. E probabilmente qualche idea, gli investigatori, già ce l’hanno. Il giovane potrebbe essere stato coinvolto nella rissa scoppiata sabato notte in via San Francesco, nel centro storico di Agrigento. Sul posto, quella notte, è dovuta intervenire la polizia proprio perché era stato segnalato un tafferuglio fra giovani agrigentini e immigrati. Gli agenti delle Volanti giunti a sirene accese, anche per farsi largo fra la marea di ragazzi che invadevano via Atenea, non trovarono però nessuna scazzottata. Subito scattò, come sempre avviene in questi casi, una verifica al pronto soccorso. Ma allora risultò negativa e questo perché il ventiduenne si è presentato molte ore dopo in contrada Consolida.

Il giorno successivo, la domenica, in tanti – soprattutto i frequentatori del centro storico – parlarono di quell’ennesimo tafferuglio, potenzialmente divampato per questioni di droga e di spaccio. Non se ne seppe però nulla ufficialmente. Adesso, la certezza che un giovane immigrato – diverse ore dopo la segnalata rissa – s’è recato in ospedale. E il collegamento appare quasi scontato.