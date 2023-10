Cadavere ritrovato in strada, la polizia fa chiarezza: la 21enne si è suicidata

I poliziotti del commissariato di Sciacca sono riusciti a far chiarezza. La ventunenne, trovata cadavere al centro della carreggiata di via Lido nella città Termale, si è tolta la vita, lanciandosi dal sesto piano. Sentendo residenti e commercianti della zona, ma anche, e soprattutto i familiari della ragazza, gli agenti hanno messo dei punti fermi in quello che, stamattina, subito dopo il rinvenimento del cadavere sembrava essere un mistero.

Una delle ipotesi circolate, fin dai minuti successivi al rinvenimento della salma, è che la giovane potesse essere stata investita da un pirata della strada. Durante la mattinata ha preso però corpo l'ipotesi del suicidio. Tragica ipotesi che è stata confermata

In via Lido, quando è scattato l'allarme, oltre alla polizia di Stato sono giunti anche i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte della ventunenne.

(Aggiornato alle ore 12,07)