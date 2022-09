Quando l'amore finisce inizia la contesa dei figli: 25enne denuncia l'ex per minacce

S’è detta “preoccupata per l’incolumità fisica del figlio” ed ha denunciato, recandosi al commissariato di polizia, l’ex compagno: un ventottenne residente nel Nisseno. L’uomo vorrebbe vedere il figlio e provando ad incutere timore nella sua ex, l’avrebbe ripetutamente chiamata al telefono, minacciandola ed offendendola. La giovane donna di Canicattì sarebbe stata destinataria di offese – stando alla denuncia – anche da parte di amici del suo ex compagno.

Quando matrimoni, convivenze o relazioni sentimentali finiscono inizia – molto spesso, purtroppo - la contesa dei figli. E si finisce anche, ognuno con le proprie ragioni e motivazioni, a fare avanti e indietro da caserme e commissariati per denunciare colui o colei che erano stati, almeno per un tratto, i compagni di vita.

Nel caso specifico, denunciato nei giorni scorsi ai poliziotti del commissariato di Canicattì, la venticinquenne ha riferito che la relazione sentimentale, dalla quale è appunto nato un bambino, è finita perché il compagno la maltrattava, con pugni e schiaffi, e la offendeva sistematicamente. L’uomo avrebbe sempre richiesto l’affidamento del figlio, cosa alla quale la canicattinese non ha mai ceduto. Anzi, in un’occasione, dopo che glielo aveva affidato per due settimane, la donna è stata chiamata – a suo dire – dai carabinieri che le hanno “riconsegnato” il piccino e le hanno raccomandato di non affidarlo più all’uomo perché “non idoneo alla cura e alla crescita del bimbo”. Da quel momento in poi, stando sempre alla querela formalizzata dalla donna, il padre del bambino la chiamerebbe sistematicamente e ripetutamente, minacciandola ed offendendola. Motivo per il quale, appunto, la venticinquenne ha formalizzato una querela a carico del suo ex.