Giornate nazionali delle case dei personaggi illustri, porte aperte al museo Livatino

Ci sarà anche la casa museo dedicata alla figura del giudice beato Rosario Livatino tra le strutture che parteciperanno alla terza edizione delle "Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri".

L'iniziativa è promossa in tutta Italia il 6 e 7 aprile dall'associazione nazionale "Case della Memoria" ed è dedicata quest'anno al tema “Memorie in viaggio".

La casa museo Livatino sarà accessibile in modo gratuito con visita guidata. Per informazioni bisogna chiamare il 3207962830 o scrivere alla mail casagiudicelivatino@ gmail.com

"Oltre a promuovere i due giorni di aperture congiunte - spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione nazionale case della memoria – abbiamo invitato ogni casa a dedicare un itinerario, un approfondimento o un incontro al tema delle ‘Memorie in viaggio’. Sarà un’occasione, nell’anno del VII centenario della morte di Marco Polo, grande viaggiatore in Cina nel Medioevo e narratore della sua esperienza nel Milione scritto da Rustichello da Pisa, per focalizzare tutti insieme l’attenzione su un argomento di grande fascino che accumuna molti grandi del passato che, proprio per i loro ruoli, hanno spesso attraversato varie parti del mondo".