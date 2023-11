"Giornate Fai per le scuole", il prefetto Filippo Romano accoglie gli studenti dello Scientifico "Leonardo" e tiene per loro una lezione di Educazione civica

Gli studenti del liceo Scientifico "Leonardo" sono rimasti incantanti dall'imponenza della Scala Reale e sono stati conquistati dalle bellezze architettoniche del Settecentesco palazzo di piazza Vittorio Emanuele che ospita la Prefettura e l'ex Provincia regionale. Ad accoglierli, mostrando i "tesori" e tenendo una lezione di Educazione civica, è stato il prefetto Filippo Romano. Stessa cosa che aveva già fatto, nei giorni scorsi, con gli alunni del liceo Classico "Empedocle", del liceo "Politi" e dell'Ipia Nicolò Gallo. "Sono venuti, alternandosi, ragazzi di diverse età e di diverse scuole. E' stato un momento molto bello di incontro fra la popolazione più giovane, quella che sarà il futuro della città e della provincia, con le istituzioni - ha spiegato Romano - . Abbiamo colto l'occasione non soltanto per far fare un giro turistico del palazzo e delle sue bellezze artistiche, ma soprattutto per spiegare ai ragazzi cos'è lo Stato, cos'è il prefetto, il Comune, la Provincia. Dare insomma elementi di quella Educazione civica che, per fortuna, s'è ripreso a fare nelle scuole, ma forse non è mai abbastanza".

Il prefetto di Agrigento è riuscito a coinvolgere anche qualche ragazzo che, purtroppo, è in difficoltà a seguire. Un particolare, un dettaglio, che ha fatto felice - ed anche tanto - gli insegnanti.

Terminano oggi le “Giornate Fai per le scuole” che il Fondo ambiente italiano ha promosso per gli studenti per fare scoprire loro le bellezze architettoniche e monumentali del territorio. Nell'Agrigentino sono stati cinque gli edifici storici aperti: il palazzo della Provincia e della Prefettura di piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento, a Favara la biblioteca museo Barone Antonio Mendola, lo Steri Chiaramontano, lo storico palazzo Miccichè e la chiesa di San Nicola.