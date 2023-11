Giornata contro la violenza sulle donne, al liceo Empedocle musica, testimonianze e riflessioni

Anche il liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento ha voluto dire “no” alla violenza sulle donne con una manifestazione ricca di momenti di riflessione ed intrattenimento. Nell’aula magna, alla presenza della dirigente Marika Helga Gatto, un incontro di sensibilizzazione e approfondimento con la partecipazione di Sabina Castiglione, responsabile del gruppo 283

di Amnesty International, che opera da circa 15 anni nel territorio di Agrigento promuovendo iniziative di raccolta firme, organizzazione di eventi e interventi formativi nelle scuole sulle tematiche relative ai diritti umani, e della scrittrice e giornalista Lidia Tilotta, vice caporedattrice di Tgr Sicilia, anche lei da anni impegnata, con le sue inchieste televisive e i suoi libri, sul fronte dei diritti umani e dal giugno dello scorso anno in libreria con il suo ultimo libro “Karibu. Lo Zambia, una donna, una grande avventura” (Infinito edizioni), scritto con Cristina Fazzi.

Il tutto anticipato dal “Minuto di rumore” in ricordo delle donne vittime di violenza. Ad introdurre le relatrici è stata la docente moderatrice Caterina Parisi. Presenti gli alunni delle classi V C, I A, I D, Il G, III AM e gli alunni del “Progetto giornalismo” Gloria lacolino ed Elisabetta Vitellaro della V B, Mame Dioufe Lavinia Fucà della I B, Chiara Contino e Salvatore Miceli della I D che hanno intervistato le ospiti al termine degli interventi.

Intrattenimento musicale a cura degli alunni Paolo Tessitore e Giuseppe Montana (III AM), di Giulia Cognata e Sonja Scarnà (III AM).