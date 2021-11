Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, si consegnano le onorificenze di "cavaliere": ecco a chi

"Giornata dell’unità nazionale, festa delle forze armate e centenario della traslazione della salma del milite ignoto”. Anche ad Agrigento, al monumento dei caduti di villa Bonfiglio, è in corso la commemorazione della vittoria italiana nella prima guerra mondiale, vittoria che completò - con l'annessione di Trento e Trieste - l'unità nazionale.

Unità nazionale e festa delle forze armate evidenziano l'indissolubile legame indissolubile che lega la nazione alle sue forze armate, in guerra e in pace.

A villa Bonfiglio - dove stanno intervenendo, con il coro e l'orchestra, gli studenti del liceo classico Empedocle e quelli dell'istituto comprensivo “Bersagliere Urso - Mendola” di Favara che ricorderanno i Comuni della provincia di Agrigento che hanno conferito la cittadinanza onoraria al “Milite ignoto” - vengono consegnate anche le onorificenze dell’ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

Ad essere insigniti dell'onorificenza di "cavaliere" sono: il colonnello dei carabinieri Vittorio Stingo, il colonnello della Guardia di finanza Pietro Maggio, il luogotenente in congedo dei carabinieri Roberto Antonio Falzone, il luogotenente dei carabinieri Giuseppe Samuele, il luogotenente della Guardia di finanza Giorgio Usai, l'ispettore superiore della polizia Sebastiano Canicattì, il maresciallo capo in congedo dei carabinieri Giuseppe Tirrito, il vice ispettore della polizia Orazio Tomarchio, il brigadiere capo in congedo dei carabinieri Alfonso Carlisi, l'assistente capo coordinatore della polizia Vincenzo Roccaforte, l'assistente della polizia Ezio D'Ambra, l'ingegnere Lorenzo Paolo Capraro dei vigili del fuoco e poi Calogera Giuseppa Callari, funzionario economico finanziario, e il tenente Carmelo Fenech che è presidente dell'Unuci di Agrigento.