Giornata mondiale per i diritti del bambino, illuminato di verde il monumento dei caduti

Il Comune di Agrigento ha aderito alla giornata mondiale per i diritti del bambino. E per dare un segno tangibile di condivisione stasera ha illuminato di verde il monumento ai caduti di villa Bonfiglio. Monumento che è diventato luogo protagonista della città, appena pochi giorni addietro era stato infatti - per dare un altro, concreto, segnale - di viola.