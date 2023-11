Violenza sulle donne, nei bar le bustine di zucchero rosse con il numero da chiamare in caso di abusi

Fipe e Confcommercio Agrigento uniscono le forze contro la violenza di genere e distribuiscono in città le bustine di zucchero rosse come segno di sostegno. Nei bar e negli esercizi commerciali della provincia, infatti, saranno disponibili le bustine su cui è stampato il numero del servizio “Telefono Aiuto” di cui peraltro ricorre il ventennale dalla fondazione.

L'iniziativa è stata presentata dal presidente provinciale di Confcommercio Giuseppe Caruana e dalla Responsabile Fipe Gabriella Cucchiara: “Queste bustine rosse - spiegano - diventeranno un segno tangibile di solidarietà e sostegno per chiunque si trovi vittima di violenza di genere. L'obiettivo è offrire un simbolo visibile di supporto e mettere a disposizione un punto di contatto immediato per coloro che possono trovarsi in situazioni difficili, incoraggiando la comunità a essere vigile e solidale.

Questa iniziativa, che rientra nell’ambito del progetto nazionale ‘Sicurezza vera’, rappresenta un passo concreto verso la sensibilizzazione e la lotta contro la violenza di genere, promuovendo un ambiente di sostegno e consapevolezza in provincia di Agrigento”.