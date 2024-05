Giornalista ritrova l'auto rubata all'Asp: Fiat Punto recuperata e indagini in corso

È stata ritrovata da un giornalista agrigentino, in via Caruso Lanza, l'autovettura dell'Asp - una Fiat Punto - rubata alcuni giorni addietro in via Esseneto. L'utilitaria (come si vede dalla foto) era posteggiata, e anche bene, lungo il ciglio della strada. Il giornalista, come d'abitudine, interfacciandosi con alcuni abitanti della zona, ha raccolto la testimonianza di un uomo: "Questa macchina è posteggiata qua da due giorni".

Subito, il cronista ha allertato le forze dell'ordine e sul posto, in via Caruso Lanza, sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della questura che hanno recuperato la macchina e l'hanno portata in deposito: verrà, naturalmente, restituita all'azienda sanitaria provinciale.

Sono in corso le indagini per cercare di identificare i balordi che l'hanno fatta sparire da via Esseneto e poi, misteriosamente, lasciata parcheggiata in via Caruso Lanza.

