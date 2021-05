Beatificazione Livatino, il giornalista Franz La Paglia: “Falso storico sul giudice ragazzino”

In occasione della beatificazione del giudice Rosario Angelo Livatino, il giornalista Rai in pensione Franz La Paglia dai microfoni di AgrigentoNotizie traccia un ricordo personale del magistrato barbaramente assassinato sulla strada statale 640 il 21 settembre del 1990. “L'ho conosciuto in tribunale quando era un pubblico ministero, spesso andavo a trovarlo nella sua stanza. C'era una reciproca stima e un reciproco rispetto soprattutto dei ruoli, e con lui chiaccheravamo liberamente”. L'ex corrispondente agrigentino della testata giornalistica regionale Rai parla anche di un “falso storico”, ovvero dell'appellativo “Giudice Ragazzino” che da trenta anni si ritiene essere stato attribuito dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga al giovane magistrato canicattinese.

Il giudice Rosario Livatino è beato: il 29 ottobre sarà il giorno della sua festa



“Cossiga parlò di giudici ragazzini – dice Franz La Paglia – quasi un anno dopo la morte di Livatino, in occasione dell'inaugurazione del nuovo Palazzo di Giustizia di Gela e disse – aggiunge il giornalista - mi auguro che qui non vengano inviati giudici ragazzini, cioè giovanissimi senza esperienza, in una procura di frontiera come Gela che era caratterizzata da una forte presenza mafiosa. Lo stesso Cossiga – precisa il giornalista – scrisse anche ai genitori di Livatino per spiegare che la frase sul giudice ragazzino non l'aveva riferita a lui”. “