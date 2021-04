Lutto nel giornalismo siciliano, è morto Franco Chibbaro

L'esperto cronista è stato per tanti anni redattore dell'ufficio di corrispondenza di Agrigento del Giornale di Sicilia

Franco Chibbaro con gli inconfondibili occhiali da sole che teneva pure in redazione

Lutto nel mondo del giornalismo. E' morto Franco Chibbaro, cronista fra i più esperti ad Agrigento, per tanti anni redattore dell'ufficio di corrispondenza del Giornale di Sicilia e maestro per molti colleghi, giovani e ormai meno giovani, che si sono formati sotto la sua guida nella redazione di piazza Vittorio Emanuele.

Chibbaro si è spento a 82 anni, in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute, che negli ultimi anni erano state particolarmente precarie. Dopo il pensionamento dal quotidiano di via Lincoln, aveva ripreso a collaborare con la stessa testata per un breve periodo fino all'uscita di scena.