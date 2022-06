Spariscono le sedute di ferro dei giochi di San Leone in riparazione, la videosorveglianza non funziona

I lavori per ripristinare i giochi - sulla terrazza del lungomare Falcone-Borsellino - di San Leone erano quasi ad un punto di svolta. Da settimane, senza troppi proclami, venivano portati avanti da Luca Cassetti. A mobilitarsi era stato il consigliere comunale dell'Udc Fabio La Felice, in sinergia con l'assessore Giovanni Vaccaro e il sindaco Franco Micciché. Nella notte fra domenica e lunedì, però, qualcuno ha fatto sparire alcuni elementi in ferro per le sedute.

"Mancava solo il montaggio dell?ultima giostra per i disabili (il ripristino delle ruote e del meccanismo non è stato semplice) e la tinteggiatura della pavimentazione" - ha spiegato il consigliere comunale La Felice - . Ma sono venute "a mancare alcuni elementi in ferro per le sedute. Sgomento e frustrazione per l?accaduto. E con mio grande rammarico ho scoperto che le telecamere non sono funzionanti. Ho cercato, tra mille difficoltà, di dare amore alla nostra città con una piccola goccia nell? oceano, ma non posso cambiare i comportamenti scellerati di alcune persone. Senza un vero cambiamento, tutto svanirà sempre!!". Il consigliere ha garantito che non si arrenderà e resterà vigile al bene comune. Inevitabilmente sgomento e rabbia sono però assai forti.

La Felice voleva, di fatto, avviare un percorso virtuoso. Alcune persone - non è naturalmente neanche detto che siano agrigentini - hanno dimostrato, facendo sparire i pezzi di ferro che servivano per rimontare i giochi ludici, che non è ancora possibile.