Condannato per violenza sessuale: il ginecologo Biagio Adile è in servizio a Corleone

L'ex primario di Villa Sofia, il racalmutese Biagio Adile, condannato a 5 anni e 2 mesi per violenza sessuale nei confronti di una paziente tunisina, è stato trasferito negli ospedali di Petralia Sottana e Corleone. E la sua presenza - come racconta oggi La Repubblica - è già diventato un caso. Il primario è in pensione e a suo carico c'è una condanna di primo grado, quindi fino ad eventuale sentenza della Cassazione è presunto innocente.

"In quella parte di provincia (Palermo ndr.) manca uno specialista in Ginecologia - ha spiegato, a La Repubblica, la commissaria straordinaria dell'azienda sanitaria, Daniele Faraone, - per questo abbiamo fatto un bando per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo libero professionale. E' arrivata una sola domanda, quella del dottore Adile".

Il racalmutese, che diversi anni addietro si era anche candidato alla poltrona di sindaco, non ha ricevuto neanche una sanzione disciplinare. "Dal punto di vista formale - ha ripetuto, a La Repubblica, Daniela Faroni - è tutto in regola". Una paziente - secondo quanto si legge fra le colonne del quotidiano La Repubblica, dopo essersi informata sul medico ha preferito andare a Palermo: "Non mi faccio visitare da un ginecologo condannato per violenza sessuale". Ma un'altra donna ha parlato bene, anzi benissimo, dell'ex primario di Villa Sofia: "Mi ha risolto un problema gravissimo".