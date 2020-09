"Bene Fai per tutti", il giardino della Kolymbethra apre le porte ai visitatori con disabilità

Da oggi il giardino della Kolymbethra ad Agrigento sarà accessibile ai visitatori con disabilità intellettiva grazie a speciali guide per la visita facilitata scaricabili su www.benefaipertutti. it

“Siamo orgogliosi di includere il Giardino della Kolymbethra tra i Beni Fai nei quali è attivo il progetto ‘Bene Fai per tutti’ – afferma Giuseppe Lopilato, Property Manager del Giardino della Kolymbethra – 'Da questo momento, infatti, anche i visitatori con disabilità intellettiva potranno scoprire questo angolo di paradiso che racchiude i colori, i sapori e i profumi della terra di Sicilia e racconta, con il suo paesaggio e i suoi ipogei, scavati 2.500 anni fa, la storia dell’antica piscina di Akragas poi trasformata in uno splendido giardino mediterraneo. Siamo sicuri che anche questi visitatori ne rimarranno incantati, come già accade alle migliaia di persone che ogni anno godono della bellezza questo gioiello archeologico e agricolo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Soddisfazione anche nelle parole di Carlo Riva, direttore di L’abilità Onlus: “Due nuovi Beni FaiI legati da un unico filo conduttore, lo stupore che si prova nel visitarli, si aggiungono ai nove già accessibili alle persone con disabilità intellettiva. Con queste due nuove proposte continua l’azione educativa inclusiva che permetterà a questo tipo di pubblico sia di comprendere il valore della natura e delle sue caratteristiche nella storia millenaria del Giardino della Kolymbethra".