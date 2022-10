Giardino botanico, lavori di recupero e messa in sicurezza: a breve il sito tornerà a funzionare a pieno regime

Presto il giardino botanico in via Demetra tornerà ai suoi antichi splendori. Il Libero consorzio comunale di Agrigento e la sezione “I Luoghi di Empedocle” dell'Archeoclub Italia hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione di iniziative culturali, sociali e didattiche all'interno del sito, grazie soprattutto ai lavori di messa in sicurezza del costone roccioso e di recupero di alcune aree precedentemente poco accessibili. Un intervento che consentirà a breve la più completa fruizione da parte del pubblico.

L'Archeoclub, che ha come obiettivi di statuto la conservazione e tutela dei beni culturali ed ambientali e la fruizione turistica, anche mediante organizzazione di eventi culturali, ha messo a disposizione la propria esperienza nella partecipazione a progetti ed eventi con varie istituzioni (scuole, università, enti locali) e fornirà anche l’apporto di guide naturalistiche qualificate per svolgere queste attività.

Il giardino botanico, dopo lo stop imposto dalla pandemia, aveva nuovamente avviato un ciclo di visite guidate per gli alunni delle scuole della provincia. Una volta ultimati i lavori, ancora in corso, sarà dunque possibile organizzare mostre, convegni ed eventi per far conoscere meglio il patrimonio ambientale e culturale della struttura e favorire la promozione della conoscenza e conservazione dei nostri beni naturali e culturali.