Giardina Gallotti, conclusi i lavori: si inaugura il nuovo parco giochi

Si inaugura mercoledì alle 19,30 il nuovo parco giochi di Giardina Gallotti. Nel gennaio del 2021 l’amministrazione comunale, avvalendosi del fondo "Sviluppo e Coesione 2014-2020", concesso per la realizzazione investimenti in infrastrutture sociali, ha avviato l'iter che adesso si è concluso.

"È stato entusiasmante – commenta l'assessore Gerlando Principato – verificare nei vari sopralluoghi quanto si stava realizzando con la rigenerazione di un'area e il coinvolgimento attivo di tutti gli abitanti della frazione che hanno sposato e preso parte attiva al progetto dell'area giochi.

"Tanto lavoro e tanto entusiasmo hanno portato – commenta il sindaco Francesco Micciché – alla realizzazione di un'area ludica per i bambini di Giardina Gallotti. Un lavoro di squadra che ha portato al raggiungimento di questo importante obiettivo in un'area fuori dalla “città” come Giardina Gallotti, molto spesso dimenticata e poco valorizzata".