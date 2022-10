Cimitero di Giardina Gallotti aperto a "singhiozzo", i residenti: "I sindaco ci ha dimenticati"

Il cimitero di Giardina Gallotti aperto solo per 12 giorni ad ottobre e per poche ore al giorno. A denunciarlo sono i residenti della piccola frazione che, va detto, insieme a quella di Montaperto hanno sostenuto elettoralmente in modo evidente l'attuale sindaco.

"Mi chiedo - dice una residente rivolta al primo cittadino - se lei sia informato sul fatto che il cimitero di Giardina Gallotti è aperto per pochissimi giorni al mese. Mi chiedo se abitare le frazioni renda i cittadini altrettanto periferici come i luoghi in cui vivono. Andare a fare visita ai defunti è un diritto anche dei cittadini di Giardina Gallotti. Dissequestri i nostri morti! Penso che un impiegato qualsiasi potrebbe prendersi carico di venire ad aprire il suddetto camposanto, altrimenti, in qualità di sindaco potrebbe incaricare qualcuno del posto. È risaputo che gli abitanti di Giardina siano cordiali e disponibili, lo sono stati sicuramente quando l'hanno votata".

La cittadina lancia inoltre una provocazione: "Qualora (e mi sembra strano) non riuscisse a trovare nessuna disponibilità tra i dipendenti - dice - potrebbe farsene carico lei stesso, le farebbe onore".