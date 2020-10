A volte ritornano: Gaetano Di Giovanni riprende la guida della polizia municipale

Gaetano Di Giovanni torna dirigente della Polizia municipale di Agrigento. A disporlo, con proprio provvedimento, il sindaco Franco Micciché, che ha trattenuto tra l'altro per sé la delega alla Municipale.

Di Giovanni, come noto, era alcuni anni fa subentrato a Cosimo Antonica, oggi trasferitosi ad altro incarico presso l'Agenzia per i beni confiscati, e l'atto aveva provocato una lunga diatriba legale che si era poi conclusa a favore della scelta fatta dall'allora sindaco Firetto. Per Di Giovanni, nel frattempo, si sono anche aperte le porte dell'Urega (è comunque ancora dirigente comunale, ma con una presenza di solo alcuni giorni la settimana), di cui è oggi direttore provinciale, e alla Municipale tornò Antonica, anche se per poco. Insomma, una vicenda di porte girevoli e incarichi che sembra aver raggiunto adesso la conclusione con il provvedimento del sindaco Micciché, che rimette il dirigente e già assessore comunale a Raffadali a capo della Municipale, mantenendo comunque per lui l'incarico ad interim per il settore rifiuti. Del resto oggi in servizio al Comune ci sono solamente tre dirigenti e la coperta è corta.