Gestore del bar intimidito, messaggio di solidarietà dalla comunità Mater Misericordiae

La comunità cristiana dell'Immacolata di Agrigento con il suo Consiglio Pastorale dell'unità Pastorale Mater Misericordiae , esprime profonda solidarietà a Gianfranco Dallì Cardillo, gestore del bar Portapò, per le intimidazioni subite in seguito alla denuncia dello spacciatore di droga presso Porta di Ponte, apprezza e condivide la sua denuncia e invita tutti i residenti a far fronte comune contro lo spaccio di stupefacenti e a tenere i ragazzi e i giovani lontani dalle lusinghe di qualsiasi droga, motivandoli con una vita sana, con i valori del vangelo, della solidarietà e della denuncia del male. La comunità cristiana testimonia la sua fede sempre, nelle difficoltà, nelle prove e nelle gioie della vita.

Giovanna Cavaleri, responsabile delle famiglie dell'Unità Pastorale Mater Misericordiae.