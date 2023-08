Il dolore e la scelta di restituire speranza a chi soffre: famiglia agrigentina dona il fegato del proprio caro defunto

Donare gli organi di un familiare deceduto è probabilmente il gesto più altruista che una persona possa fare perchè consente ad altri di poter ritornare a sperare in una vita migliore. La scelta di autorizzare i medici all'espianto degli organi avviene in un momento di grande dolore ed è quella che hanno fatto i cari di un donatore deceduto all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento a causa di un'ischemia cerebrale massiva. Nel nosocomio di contrada Consolida è stato asportato il fegato che è stato immediatamente trasportato in un'altra struttura sanitaria dove è stato trapiantato nel corpo di un altro paziente. Nell'agrigentino, nel luglio scorso, erano stati i genitori di un giovane bagnino di Sciacca a compiere il gesto di grande solidarietà acconsentendo all'espianto degli organi del 34enne che era deceduto in un ospedale di Palermo. Secondo quanto si legge in una nota del Centro regionale dei trapianti, in diversi ospedali siciliani, in pochi giorni sono state salvate 19 vite.

“Questi risultati straordinari - dichiara Giorgio Battaglia, coordinatore del Crt Sicilia - sono stati resi possibili grazie ai donatori e alle loro famiglie che hanno regalato la vita a 19 persone siciliane in lista d’attesa. Fondamentale infine è stato il lavoro di squadra tra le equipe medica e personale sanitario di tutti gli ospedali che hanno lavorato senza sosta, con molto impegno e dedizione. Uno sforzo continuo portato avanti per aumentare e migliorare l’attività delle donazioni. Voglio ringraziare inoltre – aggiunge il dottore Battaglia - gli psicologi coinvolti nel processo di donazione che hanno un ruolo importante nel relazionarsi con i familiari dei donatori”.