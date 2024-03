Stadio Esseneto, pubblicato un bando per la gestione

Il Comune di Agrigento ha pubblicato l’avviso di gara, a evidenza pubblica, per affidare la gestione dello stadio Esseneto per cinque anni, con opzione di rinnovo per altri due.

Lo comunica il sindaco Franco Miccichè attraverso il suo portavoce. "Le istanze di partecipazione al bando - precisa - sono attese entro lunedì 8 aprile. La gara d’appalto sarà espletata giovedì 11 aprile, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. Il canone annuo di concessione ammonta a 18.000 euro. Sono ammesse a partecipare solo Federazioni, Associazioni, Società ed Enti che perseguano finalità sociali nell’ambito dello sport".

Ad annunciarlo, nelle scorse ore, dopo avere ricevuto rassicurazioni in tal senso, era stato lo stesso patron dell'Akragas, Giuseppe Deni.

"Si tratta - commenta Miccichè - di un’occasione di riqualificazione e di rilancio di una infrastruttura di rilievo nel territorio cittadino. Sono fiducioso che la gestione affidata ai privati garantirà stabilità e costanza nella cura e nella manutenzione, a vantaggio dei cittadini e dei tifosi”.

Così l’assessore con delega all’Impiantistica sportiva, Gerlando Piparo: "La pubblicazione del bando è un altro tassello fondamentale per il rilancio strutturale degli impianti sportivi ad Agrigento".