Gestione del Distretto sanitario, Pullara all'attacco: "Violato il regolamento, abbiamo chiesto chiarimenti"

Gestione delle risorse del Distretto socio sanitario D1, il Comune capofila (quello di Agrigento) alle accuse di irregolarità di alcuni atti ha risposto "In chiaro contrasto con il regolamento di funzionamento e ci sono sembrate alquanto, per così dire, particolari”.

A scriverlo, in una nota, è il deputato regionale Carmelo Pullara, che nei giorni scorsi ha convocato il sindaco del capoluogo e il vicepresidente provinciale del Codacons Giuseppe Di Rosa per discutere delle diverse segnalazioni di presunte irregolarità gestionali fatte da quest'ultimo.

"Ci è stata data risposta che è prassi violare il regolamento - dice Pullara - e che essendo tali violazioni non sollevate da nessuno di fatto sono sanate. Ciò ci ha visti costretti a chiedere ufficialmente all’Assessorato alla famiglia una attività ispettiva tenuto conto che si tratta di servizi sensibili e le risorse gestite sono ingenti".

Pullara fa riferimento non solo alle arcinote questioni connesse ai verbali delle sedute del Distretto, ma alla più recente e "spinosa" vicenda dell'acquisto dei Suv con fondi del Ministero della Famiglia che, anticipa il deputato, sarebbe pronto a bocciare l'erogazione del contributo e chiedere così la restituzione delle somme.

"I due episodi - continua il deputato regionale - sono certamente un campanello di allarme che abbiamo suonato al competente assessorato che dovrà avviare ispezione. Rimarremo vigili ed in attesa delle risultanze perché i soldi pubblici ma soprattutto quelli destinati a favore dei fragili e deboli non possono essere gestiti per prassi in violazione di atti regolamento ovvero ritenuti sanati poiché nessuno si lamenta onestamente sia su una visione del diritto che ci pare alquanto discutibile ed elastica fino al punto di spezzarsi".