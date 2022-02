Gestione dei rifiuti, il Comune presenta 5 progetti per intercettare i fondi del Pnrr

La Giunta comunale di Agrigento ha presentato nei giorni scorsi 5 distinti progetti per intercettare le risorse del Pnrr in tema di gestione dei rifiuti e potenziamento della raccolta differenziata per un totale di oltre 3 milioni e 700mila euro.

In particolare i progetti riguarderanno la realizzazione di 5 isole ecologiche intelligenti di prossimità; il potenziamento della raccolta differenziata nella zona del porticciolo turistico e del centro storico; la realizzazione di isole ecologiche mobili; il potenziamento della filiera della raccolta differenziata in senso lato (quasi un milione di euro necessari) e la creazione di un "vero" ccr e di un'area per il deposito temporaneo dei rifiuti in contrada Fondacazzo (1 milione di euro di finanziamento richiesto).