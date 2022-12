Autorità di bacino, 90 mila euro per la manutenzione del vallone Mulè a Realmonte

Sarà ricostruito in parte il vallone Mulè, in territorio di Realmonte. Il progetto esecutivo è stato approvato dall'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.



Gli interventi avranno un costo di 90 mila euro e avranno una durata di 60 giorni e si sono resi necessari a seguito delle ingenti precipitazioni che hanno aggravato le condizioni del corso d’acqua, determinando, di fatto, un'ostruzione che è stata provocata dai gabbioni di pietre posizionati sui lati del vallone per evitare le frane che sono invece precipitati nell'alveo del torrente.

Un "tappo" che si potrà adesso rimuovere grazie al progetto, redatto dagli uffici del Genio civile di Agrigento.