Ancora gatti avvelenati in centro città, l’indignazione degli animalisti

In via Imera continua la strage di gatti. L’ennesima segnalazione riguarda un esemplare adulto che è stato notato privo di vita sul ciglio della strada con evidenti segni di avvelenamento. Gli animalisti, ma anche tanti cittadini di passaggio, si indignano e condannano fermamente gli autori del vile gesto definendoli “mostri senza cuore” che si accaniscono nei confronti di creature inermi e innocue.

Recentemente il ministero della Salute ha realizzato un’app per smartphone, in collaborazione con il Centro di referenza nazionale per la medicina veterinaria forense, chiamata “Bocconi avvelenati”. Scaricabile su tutti i dispositivi, ha come obiettivo quello di segnalare la presenza di esche e bocconi avvelenati o sospetti che mietono tante vittime tra cani, gatti domestici e animali selvatici.

Si tratta di un’iniziativa molto importante e soprattutto necessaria poiché, nonostante l’uso dei bocconi avvelenati sia ritenuto un reato dal 1976, purtroppo, si tratta di un metodo ancora molto diffuso.