Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: chiesta l'istituzione

Istituzione della figura del garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, arriva la proposta di sei consiglieri comunali.

Si tratta di Carmelinda Callea, Violetta Callea (assessore con delega alle Pari Opportunità), Gabriella Di Franco, Giovanni Morello, Pietro Munda e Salvatore Posata. "La figura del garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza - dice una nota - è fondamentale per assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali con particolare riferimento alla convenzione sui diritti del fanciullo". Il soggetto nominato si occuperà anche di accogliere le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei

minori e di rappresentare alle Istituzioni competenti la necessità dell’adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano.