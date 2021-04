Gambero rosso ha deciso: lo yogurt più buono della Sicilia proviene dai Monti Sicani

Lo yogurt più buono d’Italia per Gambero rosso è agrigentino. Sull’ultimo numero di maggio 2021, Gambero Rosso, messo in fila 28 prodotti di grande qualità. Ovvero sono stati assaggiati alla cieca circa 40 yogurt bianco di latte vaccino intero. Tra i prodotti selezioni, si è classificato al secondo posto - unico in Sicilia - la fattoria Giambrone di Cammarata. Il latte è prodotto da Marco Giambrone ed è realizzato con il latte di allevamento sui Monti Sicani.

La Fattoria giambrone racchiude un patrimonio di esperienza tramandato alle nuove generazioni che gestiscono attualmente i diversi settori produttivi. Il nucleo aziendale si trova a Cammarata, piccolo centro montano nel cuore della Sicilia, conosciuto per il suo centro storico di origine araba e per i rinomati prodotti enogastronomici.

“Siamo davvero felici e orgogliosi – fanno sapere alla Fattoria Giambrone – per questo riconoscimento che arriva da una rivista così prestigiosa. Continuiamo con ostinazione a produrre formaggi e latticini a latte crudo in modo totalmente artigianale ancora oggi con una ricerca costante della qualità". Le eccellenze dell'Agrigentino continuno a mettere in fila riconoscimenti, per un territorio ricco di bontà enogastronomiche.