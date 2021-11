Galleria "Spinasanta" di nuovo chiusa per indagini strutturali: ecco il percorso alternativo

Lavori di consolidamento della canna destra della galleria "Spinasanta", nuova chiusura in vista - ma solo per quattro giorni -. Il Comune di Agrigento ha infatti comunicato che dal 15 al 19 novembre la strada sarà interdetta al traffico dalle 21 alle 6 del mattino seguente per permettere delle attività che sono propedeutiche alla progettazione dei futuri interventi.

Ecco il percorso alternativo individuato dalla stessa Anas.

Direzione Ss 118 – Agrigento, Palermo o Caltanissetta: Per tutti i veicoli provenienti dalla SS 118 uscita obbligatoria al Km 145+800 direzione Sp 1 – Villaseta, proseguire per via Scifo, quadrivio Spinasanta, via Imera, viadotto Imera per chi deve proseguire per Palermo o Caltanissetta.

Direzione Sp 1 – Agrigento, Palermo o Caltanissetta: per i veicoli provenienti dalla Sp 1 e diretti a Agrigento, Palermo o Caltanissetta, uscita obbligatoria per via Scifo, quadrivio Spinasanta, via Imera, viadotto Imera per chi deve proseguire per Palermo o Caltanissetta.