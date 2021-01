Covid e ricoveri, Mancuso dell'Asp: "Occorre prudenza, poi la vaccinazione di massa"

“Non abbassiamo la guardia”. E’ questo l’appello del direttore sanitario dell’Asp di Agrigento, Gaetano Mancuso. “La situazione dei positivi nell’Agrigentino? A giornate con un numero relativamente bassi di soggetti positivi, si susseguono giornate con un alto numero di contagi - fa sapere Mancuso a La Sicilia. Talvolta è sufficiente un solo cluster per determinare una decina di contagi”. E sulle persone ricoverate, Mancuso risponde così: “Il numero dei ricoverati è assai contenuto. Ma attenzione perché, come noto, si tratta di una situazione non di stasi ma dinamica”.

Il direttore sanitario dell’Asp ha poi lanciato un ulteriore appello: “E’ necesssario essere prudenti e rispettare le norme anti-contagio in attesa della vaccinazione di massa. Poi potremo tirare un sospiro di sollievo”.