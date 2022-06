Estorsione su busta paga ai docenti, ex deputato assolto in appello: "non ha commesso il fatto"

Gaetano Gaetano, ex deputato regionale, è stato assolto “per non avere commesso il fatto" dai giudici della quarta sezione penale della Corte d’Appello di Palermo.

L'ex parlamentare regionale e politico locale era rimasto coinvolto in un'inchiesta sul reclutamento di docenti presso l'istituto scolastico paritario "Athena" di Menfi ed era accusato di estorsione per averli costretti, secondo l'accusa, a firmare le dimissioni in bianco e accettare compensi inferiori o inesistenti rispetto a quelli indicati in busta paga per ottenere un punteggio aggiuntivo per le graduatorie.

La Corte di Appello di Palermo, accogliendo le tesi degli avvocati Lillo Fiorello e Antonino Reina, ribaltando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Sciacca, ha accertato l' estraneità di Cani rispetto ai fatti contestati.