Gabbia per cani e riparo per serbatoi idrici creati abusivamente su suolo pubblico

Una recinzione abusiva per cani, con tanto di occupazione di suolo comunale, e la creazione di una sorta di riparo per serbatoi idrici. Sono due i casi di abusivismo, diversissimi fra loro, scoperti nelle ultime settimane dalla polizia municipale e dai funzionari dell'ufficio tecnico comunale di Porto Empedocle.

L'occupazione abusiva di suolo comunale con gabbia per cani è stata accertata in via Colombo.

Ordinanza di demolizione invece per il responsabile dell'occupazione abusiva di oltre 73 metri quadrati di suolo pubblico collocando parete in lamiera, tettoia, vano in muratura e 4 serbatoi idrici.