S’intrufola in casa e ruba oggetti di scarso valore, la polizia blocca un 50enne

Furto in appartamento ma con scarso bottino in via Lido a Scacca. Una persona è riuscita ad introdursi all’interno rovistando nelle varie stanze e portando via diversi oggetti che però sarebbero di poco valore.

Gli agenti del Commissariato locali si sono messi subito sulle tracce del ladro e hanno individuato e denunciato un 50enne con precedenti. Per identificarlo i poliziotti si sarebbero avvalsi delle immagini registrate dalle telecamere di video-sorveglianza. La refurtiva però non è stata ancora recuperata.