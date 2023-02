Forzano la vetrata d'ingresso e portano via la cassa: ladri al lavoro in via Atenea

Non solo risse e momenti di tensione dovuti forse ad un bicchiere di troppo: in via Atenea scorrazza con serenità (nonostante un ampio sistema di videosorveglianza comunale ma anche privato) anche la microcriminalità.

Nella notte appena trascorsa ignoti criminali hanno portato via il registratore di cassa di un locale, il "Lu'Vè" che si trova nella parte terminale della "Via maestra" di Girgenti.

I malintenzionati hanno danneggiato la porta d'ingresso, infrangendone il vetro, e sono entrati nell'enoteca. Solo 200 euro si trovavano dentro la cassa, mentre più ingenti sono i danni causati dal furto.

A scoprire quanto era avvenuto è stato lo stesso titolare del locale, che ha contattato i carabinieri.