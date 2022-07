Sfondano il finestrino della macchina e rubano valigie e borsone, vacanze rovinate per dei turisti lombardi

Dalla Lombardia ad Agrigento, passando da Catania, per visitare la Valle dei Templi. Ma a Catania, in una strada del centro dove si sono fermati per una breve sosta, hanno subito il furto delle valige e del borsone - ricolmi di effetti personali, preparati per la vacanza - che avevano in macchina. Qualcuno, senza essere notato, ha sfondato il vetro del finestrino e s'è appropriato delle due valigie e del borsone, lasciando nello sconforto e rabbia i turisti lombardi.

I turisti, non appena giunti ad Agrigento, si sono precipitati all'ufficio Denunce della Questura dove hanno appunto formalizzato una denuncia per furto a carico di ignoti. I poliziotti delle Volanti hanno, naturalmente, subito trasmesso gli incartamenti ai colleghi del commissariato competente. Spetterà, inevitabilmente, a loro avviare le indagini per provare ad identificare i ladri che hanno rovinato, in territorio di Catania, l'esordio di vacanze agrigentine.