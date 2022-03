Distributore di benzina: forzano la porta del gabbiotto e rubano soldi e chiavi della cassaforte

Forzano la porta del gabbiotto, utilizzato come uffici, della stazione di rifornimento Eni di viale Della Vittoria a Canicattì e si impossessano di circa 100 euro, lasciati in cassa per dare il resto agli automobilisti a partire dall’indomani, e delle chiavi per aprire la cassaforte del distributore automatico di carburanti. Cassaforte che, però, e non è chiaro per quale motivo, è rimasta chiusa.

Evidentemente i ladri non hanno fatto in tempo – probabilmente perché disturbati da qualcosa o qualcuno – a tentare di aprire la cassaforte per razziare il resto del denaro incassato grazie alla distribuzione automatica di benzina e diesel. A fare la scoperta, al momento della riapertura dell’attività imprenditoriale, è stato il gestore del distributore di carburante che ha subito allertato i carabinieri. Il furto sembrerebbe essere stato messo a segno fra le ore 4,30 e le 6. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini, cercando di dare – e anche il più rapidamente possibile – un’identità al balordo o ai balordi che, fra la notte e l’alba, hanno messo a segno il furto aggravato in pieno centro a Canicattì.