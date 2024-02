I furti in città non si fermano, stavolta è toccato agli uffici dell’Asp: svuotati i distributori di snack

Amara scoperta per gli addetti ai lavori degli uffici Asp in via Esseneto: durante la notte i ladri hanno fatto “visita” all’edificio cercando denaro e oggetti di valore ovunque. Sono riusciti ad introdursi all’interno indisturbati e hanno cominciato a rovistare quando si sono concentrati sui distributori di snack e bevande. Hanno usato un arnese da scasso riuscendo ad aprire le casse al loro interno che contenevano le monete. Poi si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.

L’ammontare del bottino non è stato ancora quantificato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e si ipotizza che i responsabili possano essere gli autori del furto avvenuto al teatro Pirandello e al palazzo del Comune.