Ritrovato il tv color rubato in casa di un anziano, denunciato 31enne

Il giovane che è risultato essere in possesso del televisore dovrà adesso rispondere dell'ipotesi di reato di ricettazione

E' stato ritrovato il tv color che, nei mesi passati, durante un furto in abitazione, era stato rubato dalla casa di un 74enne di Camastra. A recuperare l'elettrodomestico sono stati i carabinieri della locale stazione, coordinati dal comando compagnia di Licata.

Grazie ad una rapida attività investigativa, non soltanto il tv color è stato ritrovato, ma è stato identificato anche chi ne era venuto in possesso. Un trentunenne è stato dunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Il televisore è stato, poi, naturalmente restituito - proprio dai militari dell'Arma - all'anziano pensionato.