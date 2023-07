Lascia il cellulare sul cruscotto e scende dell'autobus: derubato l'autista

Lascia il telefono cellulare sul cruscotto dell'autobus e, per pochi secondi, scende dal mezzo che si occupa di trasporti interurbani. Risalendo, l'autista dell'autobus, un agrigentino cinquantatreenne, non trova più il cellulare. Inutile ogni ricerca.

L'uomo, sospettando che il furto sia stato messo a segno da uno dei passeggeri che erano sull'autobus, ha chiamato la polizia. Il telefonino non è stato ritrovato e il cinquantatreenne non ha potuto far altro che formalizzare una denuncia a carico di ignoti.