Forzano la saracinesca del supermercato e rubano 780 euro, avviate indagini

Forzano la saracinesca del supermercato D-Max di via Michele Caruso Lanza. Si intrufolano – senza che nessuno senta, né veda nulla – e rovistando a destra e a manca arraffano i soldi che erano stati lasciati nelle casse dell’esercizio commerciale: ben 780 euro. Forse sapevano che, all’interno di quel supermercato, avrebbero trovato un gruzzoletto di contanti? O hanno colpito la prima attività commerciale che gli è capitata sotto tiro? Interrogativi che, difficilmente, troveranno una risposta. Ma l’attività investigativa dei carabinieri di Agrigento è indirizzata a fare, ed il più rapidamente possibile, chiarezza. La scoperta del furto è stata fatta al momento della riapertura dei locali commerciali. A presentarsi alla stazione dei carabinieri, per formalizzare denuncia a carico di ignoti, è stata una cinquantaquattrenne, responsabile del supermercato.

I carabinieri hanno, come procedura investiva impone, verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza posti a presidio del supermercato, ma anche in tutta la zona di via Michele Caruso Lanza. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, ma pare che delle telecamere potrebbero essere state trovate. Ci sarà naturalmente da capire se erano in funzione e se hanno ripreso qualcosa di interessante.

E’ stata notiziata la Procura della Repubblica, naturalmente e le indagini sono in corso. Era da un po’ di tempo che, nel capoluogo, non si registravano furti notturni in danno di esercizi commerciali.

La fine dell’anno è però, da sempre, contrassegnata statisticamente da una recrudescenza degli episodi criminali predatori.

I controlli per prevenire e reprimere eventuali altri fatti del genere andranno avanti – così come già pianificato durante l’ultimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – tanto nel capoluogo, quanto nel resto dell’Agrigentino.