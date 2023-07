Buco nel soffitto per entrare nel supermercato di Villaseta e arraffare i soldi dalla cassaforte

Sapevano. Evidentemente non soltanto sapevano dove mettere le mani, ma anche come agire.

Hanno fatto un buco nel soffitto, in lamiera, del supermercato Eurospin di viale Fosse Ardeatine a Villaseta. Si sono intrufolati e sono riusciti, in seconda battuta, ad aprire la cassaforte dell'esercizio commerciale da dove si sono impossessati dei soldi custoditi, gli incassi del fine settimana.

E' intervenuta la sezione Radiomobile della compagnia dell'Arma dei carabinieri di Agrigento che ha avviato le indagini sul maxi furto che non è stato, ancora per il momento, quantificato. L'area è risultata essere coperta da impianti di videosorveglianza.

Ed è proprio da questo "dettaglio" che hanno preso il via le investigazioni dei carabinieri. Non è escluso infatti che le telecamere possano aver ripreso qualcosa di interessante, dal punto di vista investigativo, per identificare i balordi che hanno agito, durante la notte fra sabato e ieri, a Villaseta.

A formalizzare la denuncia di furto - che dovrebbe essere stato messo a segno fra le 21,30 di sabato e le 5,40 di domenica - è stato il gestore del supermercato.