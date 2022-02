Rubò generi alimentari e prodotti per la casa dal supermercato: identificata e denunciata

E’ stata identificata e denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Si tratta della quarantenne agrigentina che, nei giorni scorsi, s’è resa responsabile di furto aggravato all’interno di un supermercato di Bonamorone. La donna, che non è affatto indigente, aveva riempito due giganteschi sacchetti di generi alimentari e prodotti per la casa. Giunta alla cassa, anziché pagare, è riuscita ad attraversarla a gambe levate. Dell’attività investigativa, dopo essere intervenuti sul posto, si sono occupati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che sono riusciti, appunto, e nel giro di pochissime ore, a fare chiarezza: identificando la donna responsabile del furto.

Nessuno, fra gli scaffali del supermercato, quella mattina si era accorto di quell’agrigentina che stava riempiendo, così come se facesse ordinariamente la spesa, quei due grossi sacchetti di tessuto che teneva in spalla. Anche gli impiegati, verosimilmente, ritenevano che la donna stesse scegliendo quello che più le serviva: generi alimentari e prodotti per la casa appunto. Ma la quarantenne, sorprendendo tutti, anziché fermarsi alla cassa e pagare, è scappata. E’ stata subito cercata dai poliziotti intervenuti che non l’hanno però trovata. E’ stata però identificata e denunciata.