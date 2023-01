Rubati generi alimentari e tv color a supermercato: sequestrato il "piede di porco" usato per lo scasso

Forzano la porta d’ingresso, utilizzando un piede di porco. Si intrufolano all’interno del supermercato “Ard Discount” di via La Rosa, ad Aragona, e portano via un televisore e diversi generi alimentari. Prima di togliere il “disturbo”, i malviventi – verosimilmente una banda – hanno forzato due registratori di cassa e altrettanti distributori automatici di snack dai quali hanno portato via tutte le monete presenti. Il furto con scasso è stato messo a segno tra le ore 21 di giovedì e l’indomani mattina.

Fatta la scoperta, il legale rappresentante dell’esercizio commerciale non ha potuto fare nient’altro che recarsi alla stazione dei carabinieri di Aragona e denunciare tutto. Il danno provocato al supermercato non è stato – non risultava esserlo fatto ieri – quantificato. I militari dell’Arma di Aragona, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, durante il sopralluogo hanno ritrovato, e sequestrato, il piede di porco usato per forzare la porta d’ingresso. E i delinquenti lo hanno fatto dopo aver staccato il contatore elettrico che alimentava i sistemi di allarme e di videosorveglianza. Un dettaglio questo che ha dimostrato come i delinquenti avessero studiato, e forse anche a lungo, come muoversi: sapevano infatti come muoversi e dove mettere le mani. Spetterà adesso ai carabinieri, che hanno già notiziato la Procura di Agrigento, provare ad identificare i balordi.