Il furto con spaccata a "Calabrò Moda": danni per 20 mila euro, l'ariete è risultata rubata ad una donna

E' stato quantificato in 20 mila euro il danno provocato al negozio di abbigliamento "Calabrò" di viale Regina Margherita dove, alle 4,20 circa di ieri, alcuni malviventi utilizzando come "ariete" una Fiat Panda hanno spaccato la vetrata dell'attività commerciale. Pare si sia attivato l'allarme, ma i criminali sono riusciti ad arraffare e a portar via alcuni capi di abbigliamento griffato. Poi, senza perder tempo, sono scappati a gambe levate, abbandonando la Fiat Panda che è risultata essere stata rubata ad una canicattinese.

Dell'attività investigativa, già dall'alba di ieri, si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Canicattì, in stretto coordinamento con la Procura della Repubblica di Agrigento. Non filtrano indiscrezioni, ed è giusto che sia così, sui passi che investigatori e inquirenti stanno compiendo per cercare di identificare i balordi entrati in azione. Si tratta di un colpo che ha turbato, per modalità, perché in pieno centro e perché ha colpito un'attività commerciale che è simbolo di Canicattì, l'intera comunità. I militari dell'Arma hanno comunque già acquisito - questo è certo - le registrazioni video degli impianti di videosorveglianza posti a presidio del negozio, ma anche di altre attività commerciali situate a poca distanza lungo il viale Regina Margherita.

"La famiglia e tutto il gruppo Calabrò ringraziano la cittadinanza, i clienti, i colleghi commercianti, la classe politica, le associazioni sindacali e di categoria, che stanno dimostrando grande affetto e solidarietà a seguito dello spiacevole avvenimento - hanno scritto sui social gli imprenditori del gruppo - . Un ulteriore ringraziamento alle forze dell?ordine impegnate a far luce sull'accaduto".